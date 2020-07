Un ecuatoriano de 49 años ostenta un triste récord en torno a la pandemia del coronavirus que azota al mundo desde inicios del 2020.

Milko Mieles, que vive desde hace 20 años en Linate, al norte de Italia, está contagiado con COVID-19, pero es asintomático. Por el peligro que representa que pueda contagiar a otras personas se encuentra en aislamiento desde el 17 de abril, sin poder salir ni ver a su esposa e hijos.

Sin embargo, lo más curioso del caso es que el hombre dio positivo a los test 15 veces y todavía no pudo superar la enfermedad. “Estoy desmoralizado”, afirmó el hombre a medios locales.

Mieles asegura que lloró durante semanas y tuvo un colapso emocional por los constantes resultados que comprueban que aún no está libre del virus. Mientras tanto, debe permanecer en un centro administrado por la Cruz Roja Italiana, donde han realizado el seguimiento del caso.

“El tiempo pasa lentamente aquí. En la mañana camino por el jardín durante cinco kilómetros, siempre solo […] Luego leo las noticias por teléfono, veo televisión, hago videollamadas con mi esposa, que no he visto en tres meses, excepto a través de la pantalla del teléfono: la extraño mucho. Y también a mis hijos”, expresó el paciente.

Mieles mencionó que incluso canceló su cuenta de Facebook porque “no podía soportar” que sus allegados le preguntaran sobre sus condiciones de salud y siempre tener que dar la misma respuesta.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Un-hombre-dio-positivo-por-coronavirus-15-veces-en-menos-de-tres-meses-Estoy-desmoralizado-20200723-0014.html