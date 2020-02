El gobernador, Juan Manzur, recibió este miércoles a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que llegó esta mañana a la provincia para encabezar el Consejo de Seguridad Interior.En el encuentro donde se lanzarán nuevas políticas en materia de seguridad para todo el país, Frederic se reunirá con los 24 ministros provinciales y cientos de funcionarios de la conducción de seguridad para imprimir a nivel nacional un nuevo rumbo en torno a la persecución del delito y el combate del narcotráfico.“Es un gran gesto que este encuentro se pueda hacer en el interior, en el norte argentino. Di la instrucción a todo mi equipo de ponerse a la par de la ministra para trabajar en forma conjunta, articular y sumar esfuerzo para enfrentar un problema complejo como es la inseguridad que tiene muchas aristas”, expresó el Primer Mandatario que agradeció la visita de Frederic a la provincia siguiendo “las instrucciones del presidente Alberto Fernández cuando decía que iba a gobernar con todas las provincias, sin distinción de banderas políticas”.Vamos a aportar todo lo que este a nuestro alcance para mejorar la seguridad”, cerró Manzur.Está previsto que la ministra nacional presente el Plan Federal de Seguridad por lo que afirmó que “es algo que no puede ser diseñado desde la ciudad de Buenos Aires ya que necesita de la colaboración, el insumo y el diagnóstico de cada uno de los territorios”.Tucumán es muy importantes en términos estratégicos. Nos parecía importante que el lanzamiento de un programa federal de seguridad fuese en un lugar que permite la concentración regional del noroeste”, aseguró la ministra.Frederic acentuó la misión encomendada por el Presidente de la Nación de articular con todas las provincias, los gobernadores y los ministros de seguridad. “No importa el partido politico al que pertenezcan, la Argentina es una totalidad y los habitantes están esperando que sumemos nuestros esfuerzos en una época de emergencia social”, manifestó.Sobre el plan, la funcionaria contó que van a haber reuniones bilaterales con ministros, se contará con expertos de la sociedad civil y legisladores del oficialismo y la oposición para ayudar a tener un mejor diagnóstico. “Hay que fortalecer la articulación, generar acuerdo con todos los ministros que tienda a mejorar las capacidades de cada una de las provincias”, cerró.Por su parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, explicó que la visita de la ministra implica el “fortalecimiento de la relación con Nación”. En ese sentido, remarcó que Tucumán se destaca por su trabajo con las fuerzas federales, porque “sostiene el Consejo de Complementación para la Seguridad del Interior desde 2004”, entidad que se busca fortalecer “para hacer un trabajo regional y compartir la investigación y el trabajo con fuerzas vecinas”.Por otro lado, precisó Maley, analizaron con Frederich la asistencia que puede dar Nación a Tucumán, “porque venimos de cuatro años sin ningún tipo de asistencia ni coordinación”.“La prioridad y el objetivo es bajar los índices delictivos que venimos registrando, no solo en Tucumán, sino en el contexto regional y nacional, y para eso tenemos que trabajar en conjunto”, concluyó el ministro tucumano.Ampliación de la cárcelRespecto a la ampliación de la capacidad del penal de Villa Urquiza, Maley dijo: “La Provincia hizo mucho esfuerzo para recuperar espacios para ampliar el cupo de alojamiento del penal”.Sin embargo, adelantó que se está analizando con Nación la construcción de una nueva unidad penitenciaria. “De todas formas, tenemos que trabajar para que haya menos detenidos, para bajar los índices y que no haya delito”, agregó.El legislador y vicepresidente primero de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, participó de la reunión y destacó “el apoyo que viene manifestando el presidente Albero Fernández, hoy por medio de la ministra de Seguridad, con elegir Tucumán como sede para difundir el programa federal de seguridad”.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/02/un-plan-federal-necesita-la-colaboracion-de-las-provincias/