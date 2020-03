El equipo de la dupla no pudo con Chacarita y cayó 1 a 0 en casa.

San Martín arrancó mejor, tuvo en el primer tiempo 3 chances de gol, una muy clara que fue la el cabezazo de Pons tras el centro de Nico Castro, sin embargo los funebreros también tuvieron un par de chances de gol como una que sacó Nacho Arce al corner y otra donde la pelota pasó rosando el palo derecho del cancerbero.

En la segunda parte ingresó Imbert por Bellone de entrada, inentando darle más juego y presición al equipo en los últimos metros, el segundo cambio fue a los 22′ con la salida de Rodriguez por Matos y el tercero fue el ingreso de Purita por Claudio Mosca, una de las jugadas más claras de peligro fue el cabezazo de Imbert que pegó en el palo y el centro de Diarte que también terminó estrellandose en el poste, Chacarita también intentaba y buscaba la contra y en una jugada en tiempo de descuento tras un error de Mercier que dejó la contra a merced del visitante, llegaría el gol definitivo que le daría la victoria al equipo dirigido por el PAMPA BIAGGIO.

Punto de vista

Si de algo no hay duda es que era mejor perder ahora que recién arranca la segunda parte del torneo que perder en los momentos decisicivos como una final, ¿se preguntaran porqué digo esto? lo digo porque si hay una verdadera autocrítica del cuerpo técnico para con sus ideas y sus jugadores, seguramente el equipo de esta derrota crecerá, ahora si como se vió en la conferencia los técnicos siguen pensando que solo fue un simple tropiezo…creo que de aquí al final la pueden pasar mal; el que sí tuvo una fuerte autocrítica fue Luciano Pons que incluso dijo que no están jugando bien y que no le llega con claridad el balón, pasando al partido en la jugada del gol de Chacarita si bien Mercier se equivoca y que después incluso se lo ve dentro del área sin poder hacer nada ya, tanto Diarte como Moreira pecan de inocentes al dejar que Gonzalo Groba pasara por entre medio de los dos sin al menos cuando vieron que se iba nomás tratar de detenerlo con una falta, luego el otro que quedó pagando fue Pier Barrios que vio pasar como si nada por su lado al habilidoso Groba que luego dió el pase para el gol del visitante que lo logró por medio de Adrian Torres, otro que había ingresado en el complemento, el partido estaba para el empate o bien para que por meritos- tres pelotas en los palos no es poco- lo ganara San Martín, sin embargo y valgan otra vez las paradojas del destino, CHACARITA SEPULTÓ METAFORICAMENTE EN SU PROPIA CASA AL LÍDER ABSOLUTO DE LA ZONA 2 DE LA PRIMERA NACIONAL, CREALO O NO, LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD, por lo menos ese es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Nacho Arce 6

Pier Barrios 5

Amor 6

Moreira 5

Diarte 5

Mosca 5

Mercier 6

Bellone 4

Nico Castro 5

Rodriguez 4

Pons 5

Imbert 6

Matos –

Purita-

Por Panchogool Espinosa