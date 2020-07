El gobernador Juan Manzur visitó este viernes la empresa tucumana de legumbres Panamérica SA que lidera la exportación de poroto, arveja, lenteja y garbanzo a 42 países en América, Europa y Oriente Medio. Luego de gestiones de la Provincia ante el Gobierno nacional, la planta tendrá un desvío ferroviario del tren Belgrano Cargas para mejorar la tracción de la producción.

La firma ubicada en San Felipe, exporta alrededor de 60.000 toneladas por año y alrededor 3.000 contenedores. “Esta empresa de familia tucumana se fue ganando un reconocimiento a nivel mundial por la calidad, el prestigio, la honestidad en el trabajo y por cumplir con la mercadería que le piden en tiempo y forma”, dijo Manzur luego de recorrer las instalaciones.

El mandatario fue recibido por los gerentes de la empresa, Diego Ruiz (P) y su hijo, Diego Ruiz (H) quienes le agradecieron las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional por el desvío. “Hoy tenemos que coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para potenciar y generar más trabajo”, dijo Manzur.

Actualmente, la empresa tiene una fraccionadora y empaquetadora robotizada para exportar legumbres para incrementar ganancias. Esto significó un avance a la exportación a granel que se hacía antes. “Aquí se sigue invirtiendo en tecnología. Esta empresa hoy no tiene nada que envidiarle en cuanto a tecnología a las mejores empresas del mundo. Esos son los desafíos, estar a la altura de las circunstancias y generar mercado”, cerró.

El Gobernador fue acompañado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo y el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse. “Que haya una empresa de la jerarquía como Panamérica, incentiva al productor a extenderse, a ser más eficiente en su siembra y cosecha porque hay donde venderlo”, afirmó Jaldo.

Y subrayo que “es importante tener las cuentas publicas de Tucumán en orden, pero de la misma manera tenemos que acompañar el sector privado en la provincia”.

Vargas Aignasse remarcó la importancia del desvío para “generar una enorme baja de costo que va a incidir en los empresarios y productores”. “No hay que olvidarnos que el Gobernador decidió la alícuota cero impositiva para nuestros productores”, comentó.

Por otra parte, comentó: “Este es el complemento para aplicar valor a las materias primas que se producen en Tucumán. Es el efecto multiplicador que no solamente mejora la rentabilidad, sino que da trabajo y permite la reinversión. La actividad económica generada alrededor de Panamérica es invaluable”.

Fuerte ahorro

El gerente de la firma, Diego Ruiz, destacó que el paso ferroviario permitirá “consolidar y exportar dentro de nuestra misma planta, consiguiendo un ahorro significativo en logística y transporte al no enviar la mercadería hacia el puerto de Buenos Aires y dejar muchos dólares de nuestros productores allí”.

“Con esa gestión vamos a poder tener un puerto seco en Tucumán, donde estamos con los contenedores traídos directamente desde el puerto. Introducimos todo lo que producimos en el norte dentro del contenedor hacia el destino final”, explicó.

Empresa líder

“Las dos compañías exportadoras de porotos más grandes de Argentina están en Tucumán”, dijo Ruiz en referencia a Panamérica SA y a Agro World.

“Entre las dos empresas se exportan 75.000 toneladas, lo que quiere decir U$D 50 millones que ingresan a la provincia de la mano de estas dos compañía lideres que dan trabajo a 200 personas en total”, concluyó.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/07/una-empresa-tucumana-impulsa-inversiones-ferroviarias-para-la-exportacion-de-legumbres/