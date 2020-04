En plena cuarentena obligatoria, Abel Pintos sorprendió a sus miles de seguidores con la presentación del videoclip El hechizo que grabó con la colaboración de Beatriz Luengo, una cantautora, actriz y bailarina española. Este tema formará parte del nuevo disco de estudio que prepara el popular artista argentino.

A lo largo de su extensa carrera, el intérprete ha recorrido diferentes géneros musicales, desde el folclore hasta melódico y romántico. Pero ahora sorprende al incursionar con una canción que tiene una mezcla de cumbia con ritmos urbanos y alternativos. De esta manera, demuestra su capacidad ecléctica de abarcar diferentes estilos musicales, sin perder su esencia.

El videoclip, que cuenta con la dirección de Agustina Tafet, fue grabado en enero en el emblemático y arquitectónico Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, Buenos Aires. El año pasado esta locación se hizo muy conocida porque fue el lugar donde se casó Carolina Pampita Ardohain con Roberto García Moritán.

Esta canción que describe la llegada de un ser especial, alguien que vino a cambiar y a dar otro sentido a la vida, cuenta con la voz de Beatriz Luengo, una talentosa artista que fue ganadora del Grammy Americano por escribir el disco A quien quiera escuchar de Ricky Martin. Ella vino especialmente a Argentina para filmar el videoclip donde interpreta un rol de “hechicera”, aportando su inconfundible estilo a esta canción.

“Admiro mucho en Beatriz su talento para la construcción de versos que dicen y encantan y su sensibilidad para la creación de melodías que tiene su propio lenguaje. Es de las artistas más generosas que me ha tocado conocer en el mundo de la música, y es también una de mis más queridas amigas. Por todo esto, con esta canción, y con cada colaboración a su lado, me siento profundamente afortunado y agradecido”, aseguró Abel.

Por su parte, Beatriz declaró: “Es un sueño trabajar con Abel. Cuando tienes la oportunidad de crear con él te das cuenta que es uno de esos artistas que trasciende a las épocas, atemporal, de los que escucharás su álbum en 20 años y te seguirá pareciendo una maravilla contemporánea y profunda. Además, tiene una generosidad con mayúsculas, no tengo palabras para agradecerle esta oportunidad que me está dando de formar parte de su historia”.



Fuente. Infobae.