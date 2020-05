El viernes 22 de mayo Flow estrena en exclusiva “Nada fue un error”, el documental autobiográfico que recorre el camino artístico de COTI, desde sus comienzos hasta llegar a su gran concierto en el Teatro Colón.

El estreno será transmitido por el canal de Flow Music XP, en el 605 de Flow, a las 22 H y luego el contenido estará disponible en la plataforma de entretenimiento para ver a demanda, desde cualquier dispositivo y en el momento que se desee.

A lo largo de la pieza se muestran fragmentos de canciones grabadas, ensayos, testimonios del artista, sus músicos, colaboradores como el técnico Max Miglin, periodistas y la propia familia de COTI, entre los que se destacan sus padres.

COTI EN LOS PRIMEROS

Con la misma versatilidad con que incorpora a cada uno de los invitados especiales que aparecen en el documental (Abel Pintos, David Lebón, Rolo Sartorio y Facu Soto), COTI lleva su fina estampa por los salones del Colón, al tiempo que aparecen ecos de ‘Luz Mala’ (su primera banda), imágenes de archivo que muestran su gran obra como artista, compositor y productor, relatos de sus hijos y la influencia del piano materno tocando diversas melodías, entre muchos otros relatos.





